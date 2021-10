Inter, senza Lautaro Martinez contro la Lazio scatterebbe un effetto domino

L’Inter si prepara alla trasferta contro la Lazio con alcuni dubbi da sciogliere. Tutto ruota attorno alla disponibilità o meno di Lautaro Martinez. In caso di mancato impiego, scatterebbe un grande effetto domino per quanto riguarda la formazione

EFFETTO DOMINO − Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter: «La squadra oggi si è allenata, tutti insieme. Hakan Calhanoglu va valutato domani e sabato perché ha qualche acciacco. Qualora però Simone Inzaghi non schierasse Lautaro Martinez e con Ivan Perisic a sostituirlo bisognerà ruotare le carte e capire se Matteo Darmian potrà giocare a sinistra con Denzel Dumfires a destra. Oppure tenere Darmian a destra e inserire Federico Dimarco che può essere anche una soluzione come interno di centrocampo. Il dialogo tra Simone Inzaghi e gli argentini di sabato aiuterà molto. Se lui dovesse giocare i discorsi finirebbero. Perisic seconda punta è un opzione. Lautaro Martinez e Joaquin Correa dormiranno nei letti dell’albergo, Inter in ritiro domani sera. Cileni e uruguagi saranno in volo di notte. Inzaghi dovrà affidarsi ad una chiacchierata per capire le sensazioni».