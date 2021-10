Lazio-Inter, Sarri può contare sui tre big. Un ballottaggio a destra

Lazio-Inter è sempre più vicina. Maurizio Sarri sta preparando la partita contro i nerazzurri e potrà contare sui tre big biancocelesti Immobile, Milinkovic Savic e Luis Alberto. A destra, bagarre Marusic-Lazzari

ULTIME − Mancano ormai solo due giorni a Lazio-Inter, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A. Maurizio Sarri si prepara al match contro i nerazzurri con buone certezze. Infatti, i tre big della squadra, Ciro Immobile, Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto saranno disponibili per scendere in campo dal 1′ all’Olimpico. Per l’ex tecnico della Juventus, c’è un dubbio sulla corsia di destra con il ballottaggio tra Adam Marusic e Manuel Lazzari. Al momento, come riporta Matteo Petrucci di Sky Sport, il montenegrino sembra in vantaggio per una maglia da titolare.