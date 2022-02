Inzaghi ha parlato alla squadra dopo il derby! Presente anche la dirigenza – CdS

Inter subito a lavoro ieri mattina ad Appiano Gentile, presente anche la dirigenza. Secondo quanto riportato dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha parlato alla squadra prima dell’allenamento.

SENZA DRAMMI – L’Inter ieri mattina si è messa subito a lavoro ad Appiano Gentile per archiviare la sconfitta nel derby e preparare l’importante match di Coppa Italia contro la Roma. Presenti all’allenamento anche Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, come accade quasi sempre dopo una partita. Simone Inzaghi prima dell’allenamento ha parlato brevemente alla squadra: zero drammi, nessuno stato di crisi. Il tecnico ha chiesto una spinta per dare ancora di più e soprattutto chiudere le partite quando se ne ha l’opportunità. Perché è stato quello l’unico difetto dell’Inter nel derby.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno