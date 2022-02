Inter-Roma, Mourinho torna a San Siro da avversario: prima volta per lui – CdS

Inter-Roma, José Mourinho torna a Milano per la prima volta, da avversario, contro la “sua” Inter. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, San Siro già freme: ecco la risposta del pubblico.

DA AVVERSARIO – Inter-Roma andrà in scena martedì 8 febbraio alle 21. Mourinho torna a San Siro, per la prima volta, da avversario contro l’Inter. Immediata la risposta del pubblico nerazzurro, con già oltre 30mila biglietti venduti e il tutto esaurito che si avvicina (considerando la capienza ridotta al 50%). Domani sera il tecnico portoghese verrà accolto con tutti gli onori del caso. Dopo la sconfitta nel derby, però, vietato sbagliare, soprattutto in Coppa Italia dove perdere significa uscire in anticipo dalla competizione. Serve una risposta immediata, sia per un fattore psicologico, sia al pubblico interista, possibilmente con un bis sabato contro il Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport