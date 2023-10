Inzaghi pensa al cambio modulo per Torino-Inter? Occhio alle novità − TS

Inzaghi pensa già a Torino-Inter e per l’occasione potrebbe anche cambiare modulo per un motivo ben preciso: occhio alle possibili novità.

MODULO E FORMAZIONE − Simone Inzaghi attende il rientro dei nazionali ad Appiano Gentile, ma sa che per i sudamericani bisognerà aspettare fino a giovedì sera. Una situazione questa che, in vista della sfida di sabato contro il Torino, non agevola il tecnico nerazzurro. Se Lautaro Martinez non dovesse essere in condizione, secondo Tuttosport potrebbe anche essere cambiato il modulo. Passando a un 3-5-1-1 con Marcus Thuram come unica punta. Con Nicolò Barella e Davide Frattesi mezzali e Mkhitaryan nel ruolo di trequartista.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna