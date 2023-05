Zhang pazzo di Inzaghi: «Speciale, calmo e pacato! Non chiede…»

Parole d’amore di Zhang nei confronti di Inzaghi. Il presidente dell’Inter lo giudica una persona e un allenatore speciale e tutt’altro che pretensioso

SPECIALE − Parole d’amore di Steven Zhang verso Inzaghi su Sportitalia: «Siamo in finale di Champions League, qualcosa di incredibile, che non accade in ogni stagione. La finale sarà una partita in cui tutto sarà possibile. Qualsiasi cosa può accadere in novanta minuti. Questo è il settimo anno che sono qui. Ci sono giocatori che non avevano mai giocato in Champions League e adesso siamo arrivati fin qui. Fino a quando saremo qui lavoreremo per far restare l’Inter a questo livello. Qualsiasi campagna acquisti è sempre un’opportunità di investimento. I risultati dimostrano che in ogni singola campagna acquisti abbiamo lavorato bene. L’obiettivo è costruire una squadra sempre più forte. Inzaghi? Pur avendo solo 31 anni, ho lavorato con tanti allenatori. Inzaghi è speciale. Lui è sempre calmo, pacato, e questa è una qualità particolare. Non mi chiede mai nessun giocatore».