Zanetti: «Oggi la storia. Proveremo con la Champions League»

Il vice-presidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato su Rai Sport e ha fatto i complimenti a tutto il gruppo nerazzurro.

COMPLIMENTI – Zanetti punta in alto e fa complimenti a tutti: «Emozione straordinaria che ci ha regalato questo gruppo. Campionato strameritato per come abbiamo giocato ogni partita. Abbiamo avuto oggi un momento di difficoltà ma siamo stati compatti. La squadra ci teneva a vincere stasera nel derby, tutti i tifosi stanno festeggiando nel mondo. I ragazzi non si rendono conto di quello che hanno fatto, la seconda stella entra nella storia del club. Merito di loro e di tutto lo staff. Soltanto con tutte le componenti che remano nella stessa direzione si vince. L’unica maniera per ambire a grandi traguardi è questa. Proveremo a vincere la Champions League, ci siamo andati vicini con il Manchester City. Si poteva anche vincere, ma ci proveremo. Non perdiamo di vista i valori e ci crederemo. Ciclo? Sì, possiamo aprirlo. Siamo competitivi e vinciamo da 5 anni, siamo stati sempre protagonisti. Dobbiamo continuare così aggiungendo qualche giocatore funzionale per il progetto. Sempre cercando di fare scelte che contribuiscono ai nostri successi. Sono felicissimo: Lautaro Martinez lo conosco, ci aspettavamo la sua crescita. Un campione già affermato, un leader e capitano. Trasmette la strada da percorrere e come tutti è cresciuto. Ci siamo abbracciati e gli ho fatto i complimenti. Ci teneva tantissimo a vincere da capitano»