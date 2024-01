Sommer: «Il rigore parato? Vi spiego! Sono molto contento»

Sommer è l’eroe di Fiorentina-Inter, con il rigore parato su Nico Gonzalez. Questa la sua analisi al termine del match, nella diretta di Inter TV.

DECISIVO – Yann Sommer porta tre punti in Fiorentina-Inter: «La parata su Nico Gonzalez? Avevo studiato il rigorista. Sono contento, era una partita difficile e molto dura per noi. Sono molto contento di giocare in questa squadra, per la passione che mettiamo in ogni partita. Siamo contenti per questa vittoria, ma la strada è lunga e dobbiamo fare altri punti. Sono contento del momento, ma dobbiamo guardare avanti. Leader silenzioso? Nel primo mese non era semplice con l’italiano, ma cerco di dare del mio meglio in campo e nello spogliatoio, dove cerco di parlare italiano. Provo ad aiutare la squadra con le mie prestazioni».