Skriniar: “Dare il massimo per l’Inter. Lavorato tanto,...

Skriniar: “Dare il massimo per l’Inter. Lavorato tanto, ora dimostriamolo”

Condividi questo articolo

Skriniar ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Sampdoria, partita che segna il ritorno in campo dei nerazzurri in campionato dopo la lunga sosta

CONTRO LA “SUA” SAMPDORIA – Skriniar è un ex dell’incontro: «Contro le ex è sempre un po’ strano giocare. Ormai sono tre anni nell’Inter e cerco di dare il massimo per l’Inter».

LAVORARE PER VINCERE – Skriniar crede nella rimonta scudetto: «Ci sono tantissime partite e può succedere di tutto. Abbiamo lavorato per questo e bisogna farlo vedere in campo».

TROPPI GOL PRESI – Skriniar sostiene che la squadra debba lavorare per prendere meno gol: «Ultimamente prendiamo più gol e non va bene. Bisogna migliorare anche in questo. Poi bisogna cercare di segnare sempre più gol possibile».