Skriniar: “Tantissime partite in poco tempo, può succedere di tutto”

Skriniar sarà titolare questa sera in Inter-Sampdoria, recupero della venticinquesima giornata di Serie A (vedi articolo). Il giocatore nerazzurro, peraltro un ex di serata, ha parlato nell’immediato prepartita su Inter TV, a neanche tre quarti d’ora dal via della sfida.

RITORNO AL MEAZZA – Milan Skriniar presenta Inter-Sampdoria su Inter TV: «Oggi è una partita importante, se vinciamo questa siamo a sei punti. Ci sono tantissime partite in poco tempo, quindi ancora può succedere di tutto. Abbiamo lavorato per questo e bisogna cercare di dare il massimo. Che Sampdoria ci troveremo davanti? Ci siamo preparati. Abbiamo visto un po’ di video in tutto questo tempo che eravamo fermi, forse anche loro hanno cambiato qualcosa. Tutto questo si vedrà in campo, noi dobbiamo guardare noi stessi e vincere la partita. Il gol? Spero presto, la cosa migliore è se arriva stasera ma vediamo».