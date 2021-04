Sensi: «Inter, obiettivo troppo importante per distrarci oggi»

Sensi non sarà titolare stasera in Spezia-Inter del turno infrasettimanale di Serie A (vedi formazioni). Il giocatore ha presentato la sfida in programma allo Stadio Picco, nel prepartita su Inter TV.

TORNARE A VINCERE – Stefano Sensi presenta Spezia-Inter su Inter TV: «Mi aspetto una gara tosta, difficile perché lo Spezia gioca bene. Però abbiamo un obiettivo troppo importante, quindi dobbiamo tornare a vincere. Lo Spezia gioca molto bene, è una squadra che giocando concede anche alcune cose. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare i punti deboli loro: siamo forti, cercheremo di metterlo in campo. Sicuramente ci può essere stanchezza e tutto, però penso che noi abbiamo un obiettivo troppo grande da raggiungere per far sì che ci siano distrazioni per noi».