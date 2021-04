Spezia-Inter, i diffidati per la 32ª giornata di Serie A. No squalificati

Spezia-Inter si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, per la trentaduesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, senza squalificati ma con tre diffidati a testa. Qui il riepilogo per tutto il turno di campionato, iniziato ieri.



SPEZIA-INTER mercoledì 21 aprile ore 20.45 (32ª giornata Serie A)

Diffidati Spezia: Salva Ferrer, Emmanuel Gyasi, Matteo Ricci (prossima partita Genoa in trasferta)

Squalificati Spezia: nessuno

Diffidati Inter: Matteo Darmian, Romelu Lukaku, Ashley Young (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Inter: nessuno