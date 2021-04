Chisoli: «Inter corazzata, serve una impresa! Superlega? Ormai rientrata»

Chisoli è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Spezia-Inter, sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

IMPRESA – Chisoli parla così ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Spezia-Inter: «Sappiamo che giochiamo contro una corazzata, serve un’impresa per fare punti. SuperLega? La cosa è rientrata. Cercheremo di ritrovare unità e Lega ma non potremmo fare finta che non fosse successo niente».