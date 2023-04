Sarri: «Inter straordinaria! Perché giocare alle 12:30? Immobile…»

Sarri in conferenza stampa ha presentato Inter-Lazio alla vigilia della sfida in programma domenica. Il tecnico toscano si è soffermato alla fine parlando soprattutto dell’orario (ore 12:30), non tanto della designazione arbitrale.

ALLA VIGILIA – Maurizio Sarri analizza Inter-Lazio alla vigilia, ma non si sofferma tanto sulla designazione dell’arbitro di Torre Annunziata bensì la situazione meteorologica e l’orario della partita: «Sconfitta contro il Torino è pesante. Non eravamo al meglio fisicamente, l’ho detto subito, ma anche mentalmente. Se questo è un normale piccolo down dopo un buon periodo reagiremo subito, se invece il calo è dovuto al fatto che pensavamo di aver raggiungo già l’obiettivo è un problema. Domani affrontiamo una squadra che nelle partite singole è straordinaria. Sarà una settimana importante. Ciro Immobile dal punto di vista mentale è tranquillo, fisicamente, invece, è in crescita. In allenamento non ha particolari dolori. Scudetto Napoli? Noi dovremmo pensare a fare la nostra partita, faremo il massimo. L’Inter è una squadra forte e ora ha ritrovato fiducia. Arbitro di Torre Annunziata? Non ce l’ho con gli arbitri, non guardo neanche la designazione, ma il metro arbitrale e poi mi esprimo. Credo poco a queste storie territoriali. Non sarò mai d’accordo su altro, come l’orario: le previsioni dicono che piove, ma potevano anche esserci 33 gradi: come ca*** si fa a giocare alle 12:30? I presupposti per non fare un bello spettacolo ci sono tutti, poi ci si arrabbia perché si incassa meno di altri campionati. Bisogna rifare gli stadi, ma le sensazioni sono negative».