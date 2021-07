Pinamonti: «Con Inzaghi concetti simili a Conte. Ho tanto da imparare»

Intervento ai microfoni di Inter-Tv, Andrea Pinamonti ha parlato della sua esperienza con i nerazzurri in questo ritiro e dei suoi obiettivi. L’attaccante, poco dopo, è stato protagonista della giornata con una doppietta contro la Pergolettese (vedi articolo).

RITIRO – Pinamonti ha parlato del ritiro che l’Inter sta sostenendo ad Appiano Gentile con le prime impressioni sul nuovo tecnico. «In ritiro sta andando tutto bene. C’è stanchezza, si lavora molto, ma stiamo lavorando bene. Siamo contenti e stiamo iniziando a capire cosa vorrà il mister quando inizierà il campionato. Il modulo è lo stesso dello scorso anno, certi concetti sono simili e Inzaghi sta iniziando a esprimere i suoi. Li stiamo assimilando e stiamo migliorando di giorno in giorno».

TANTI GIOVANI – Pinamonti, nonostante sia un classe ’99 non è più un giovane dell’Inter visti i tanti anni sia in nerazzurro sia in Serie A. Ancora però non si sente un veterano ma ha fatto il focus sui tanti giovani presenti in ritiro. «Quando ero aggregato ero molto più piccolo, ero più immaturo. Ora mi sento più esperto, nonostante abbia ancora tanto da imparare. In ritiro si impara molto nonostante manchino tanti big, ci sono tanti campioni».

OBIETTIVI – Pinamonti poi si è fissato gli obiettivi per la prossima stagione dicendosi pronto a voler migliorare cercando di sfruttare le occasioni a disposizione con la volontà di sorprendere (vedi articolo). Al momento Pinamonti è uno dei giocatori che sembrano più destinati a lasciare l’Inter piuttosto che rimanere con tante squadre interessate a lui. L’Inter al momento non ha proferito parola e l’ultima parola l’avrà Simone Inzaghi che lo sta valutando e monitorando in questo ritiro ad Appiano Gentile.

FONTE – Inter TV