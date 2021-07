Pinamonti: «Mio obiettivo è di migliorare. Genoa, gara sempre difficile»

Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della società. Di seguito un’anticipazione della sua intervista a “Inter TV” che andrà in onda alle 21.

RITIRO – Queste le parole di Andrea Pinamonti sul ritiro in corso ad Appiano Gentile: «Il ritiro sta andando bene, sicuramente c’è tanta stanchezza perché si lavora molto. Siamo contenti, stiamo iniziando a capire quello che vuole il Mister e siamo pronti ad avvicinarci al campionato. Fortunatamente il modulo è lo stesso dello scorso anno, certi concetti sono simili e stiamo migliorando giorno dopo giorno».

VOGLIA DI IMPRARE – Pinamonti ha poi segnalato l’importanza del ritiro per imparare dai giocatori più esperti: «Quando ero uno dei giovani aggregati ero molto meno maturo, adesso invece mi sento più esperto, nonostante abbia ancora tanto da imparare. Sono ritiri dove si può sempre imparare, nonostante manchino tanti ancora tanti big ci sono comunque tanti campioni pronti ad aiutare».

PRIMA DI CAMPIONATO – Da ex Genoa, infine, Pinamonti ha commentato la sfida che attenderà l’Inter alla prima di campionato: «Contro il Genoa è sempre molto difficile. È la prima di campionato, ci vorrà un po’ per ingranare. Ma sicuramente ci faremo trovare pronti. L’obiettivo personale è quello di migliorare, è ciò che ho in testa da quando sono in Prima Squadra. Devo sfruttare ogni occasione per crescere e diventare quello che voglio».