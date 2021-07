Inter-Pergolettese, otto gol con tre doppiette! Ancora Satriano

Inter-Pergolettese era l’allenamento congiunto (non trasmesso in diretta) giocato questo pomeriggio ad Appiano Gentile. La squadra di Inzaghi ha vinto 8-0 con tre doppiette, ancora Satriano protagonista.

INTER-PERGOLETTESE CON GOLEADA – “Il week end di lavoro dei nerazzurri si è chiuso con l’allenamento congiunto con la Pergolettese al Suning Training Centre. I giocatori di mister Simone Inzaghi hanno proseguito i lavori in vista del debutto nella Serie A 2021/22 contro il Genoa con una sessione di due tempi da 45 minuti terminata 8-0 per i nerazzurri grazie alle doppiette di Matteo Darmian, Martin Satriano, Andrea Pinamonti e alla rete di Roberto Gagliardini. In gol nel secondo tempo Francesco Nunziatini“.

Fonte: Inter.it