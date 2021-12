Perisic: «Favoriti? Siamo davanti e siamo pericolosi! Svolta dopo il Napoli»

Perisic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Salernitana-Inter, sfida valevole per la diciottesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 0-5 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

PERICOLOSI – Ivan Perisic parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Salernitana-Inter: «Partita resa semplice da noi? Sicuramente, abbiamo giocato bene come stiamo facendo da qualche settimana. Dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta. Favoriti? Siamo davanti, siamo pericolosi e dietro abbiamo trovato equilibrio. Stiamo facendo bene veramente. Svolta dopo la vittoria con il Napoli? Sì perché è arrivata dopo la sosta Nazionali, non era facile. Eravamo a -7 e quella partita ha dato una spinta. Quando la squadra gioca così non è difficile fare bene, ma è ancora lunga e dobbiamo continuare così».