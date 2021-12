Salernitana-Inter 0-5, il tabellino della partita della 18ª giornata di Serie A

Salernitana-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-5: questo il tabellino della partita valida per la diciottesima giornata di Serie A 2021-2022.

POKERISSIMO SERVITO – L’Inter allunga ancora e adesso bisogna capire quanto guadagnerà su almeno una fra Milan e Napoli. Facilissimo 0-5 sui resti della Salernitana, che ha certo altro a cui pensare in questo momento. Partita mai in discussione all’Arechi: troppo evidente la differenza di qualità fra le due squadre. Cinque marcatori diversi per un dominio assoluto: apre Ivan Perisic, raddoppia Denzel Dumfries, rifiniscono Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Roberto Gagliardini. Gli ultimi due in gol da subentrati, a partita ormai chiusa. Superata quota cento gol in Serie A nel 2021: ora sono centotré. Mercoledì si chiuderà l’anno solare nel turno infrasettimanale contro il Torino. Questo il tabellino di Salernitana-Inter.

SALERNITANA-INTER 0-5 – IL TABELLINO

Salernitana (5-3-1-1): Fiorillo; Delli Carri, Gyombér (80′ Zortea), Bogdan, Gagliolo, Ranieri (71′ Jaroszynski); Obi, Kastanos (61′ Schiavone), L. Coulibaly; Ribéry (71′ Gondo); Simy (61′ Djuric).

In panchina: Belec, Guerrieri, Di Tacchio, Kechrida.

Allenatore: Stefano Colantuono

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, A. Bastoni (56′ Dimarco); Dumfries, Barella (56′ Vidal), Brozovic (71′ Gagliardini), Calhanoglu, Perisic (78′ Kolarov); Dzeko, Sanchez (56′ Lautaro Martinez).

In panchina: I. Radu, Vecino, Sensi, Ranocchia, Skriniar, Zanotti, Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Colarossi – Cecconi; Camplone; VAR Giacomelli; A. VAR Paganessi)

Gol: 11′ Perisic, 33′ Dumfries, 52′ Sanchez, 77′ Lautaro Martinez, 87′ Gagliardini

Ammoniti: Barella, Calhanoglu (I), Gyombér (S)

Recupero: 0′ PT, 0′ ST