Onana: «Non abbiamo scuse, siamo l’Inter e l’Inter deve vincere»

Andrè Onana ha parlato nel pre partita di Porto-Inter ai microfoni di Mediaset prima del ritorno degli ottavi di Champions League.

SCUSE – Andrè Onana è parso molto carico nell’intervista pre partita di Porto-Inter: «È una partita troppo importante per noi. Siamo preparati bene. Penso che se facciamo bene vinciamo. La cosa più importante siamo noi, siamo concentrati sul nostro lavoro. Sappiamo che siamo più forti di loro e dobbiamo dimostrarlo. La verità è che tutti sanno cosa significa questa partita per tutti, la squadra, i tifosi, la dirigenza. Non abbiamo scuse, dobbiamo qualificarci. Sono molto tranquillo. Giochiamo contro una grande squadra ma siamo l’Inter e l’Inter deve vincere»