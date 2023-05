Onana: «Era importante vincere! Ancora non abbiamo fatto nulla»

André Onana ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League terminata sul punteggio di 0-2

MOTIVATI – Queste le parole di Onana: «Siamo vicini ma c’è ancora tanto in gioco. RImangono 90′, giocheremo in casa contro un’ottima squadra. Ancora tanto è in gioco. Finale vicina? Ancora non abbiamo fatto niente. Per noi la cosa importante era vincere, ne abbiamo vinta una molto importante. Il Milan rimane una grandissima squadra, dovremo essere preparati per il ritorno. Gestione del tempo in campo? Sono momenti che capitano nel calcio, si cerca di recuperare, rosicchiare qualche secondo perché la squadra ha bisogno di tempo. Sono cose che si acquisiscono con l’esperienza. Dobbiamo continuare a lavorare, c’è ancora tanto in gioco. Possiamo sognare».