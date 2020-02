Moses: “Contento di stare qui e giocare per Inter e Conte. Guardiamo oltre”

Moses è stato intervistato da Inter TV a circa un’ora dal fischio finale di Inter-Napoli. L’esterno nigeriano, titolare questa sera nella sconfitta per 0-1, si è proiettato subito alla prossima partita con la Lazio.

UN PECCATO – Victor Moses parla dopo Inter-Napoli: «Dopo la partita di domenica sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile. Siamo delusi per non aver vinto questa partita, ma dobbiamo pensare avanti. Abbiamo una partita fondamentale domenica contro la Lazio, pensiamo a tornare a vincere fra quattro giorni. Siamo molto scontenti per non aver vinto oggi, dovevamo fare di più. Il calcio italiano non è facile, è molto tattico. Sto provando di dare del mio meglio e giocare il mio tipo di calcio. Voglio giocare, ma la cosa più importante è aiutare i miei compagni dando qualità per vincere le partite. Questa è la cosa che conta di più. Antonio Conte? È uno dei migliori allenatori al mondo, gioca la partita anche lui. Quello che serve è capire cosa dobbiamo fare e il momento. Come ho detto prima siamo molto delusi per questa partita, ma adesso abbiamo una partita fondamentale domenica. Come ho detto Conte è uno dei migliori allenatori al mondo, sono molto contento di essere qui e giocare per lui».