Inter-Napoli 0-1, il tabellino della partita delle semifinali di Coppa Italia

Inter-Napoli è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1. Questo il tabellino della partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2019-2020.

MOLTO MALE – Il Napoli si risveglia e si avvicina alla finale di Coppa Italia. Basta un gol di Fabian Ruiz, in una partita molto brutta, per avere la meglio di un’Inter apparsa scarica a tre giorni dal derby vinto in rimonta. Nerazzurri poco pericolosi, non basta Antonio Conte che passa al 4-3-3 nel finale di gara per provare a evitare la sconfitta. Ritorno giovedì 5 marzo alle ore 20.45 al San Paolo. Questo il tabellino di Inter-Napoli.

INTER-NAPOLI 0-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar (46′ D’Ambrosio), de Vrij, Bastoni; Moses (74′ Sanchez), Barella, Brozovic, Sensi (66′ Eriksen), Biraghi; R. Lukaku, Lautaro Martinez.

In panchina: Handanovic, Stankovic, Berni, Godin, Vecino, Ranocchia, Young, Borja Valero, Candreva.

Allenatore: Antonio Conte

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski (83′ Allan); Callejon (78′ Politano), Mertens (73′ Milik), Elmas.

In panchina: Meret, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Insigne, Koulibaly, Lobotka.

Allenatore: Gennaro Gattuso

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo (Ranghetti – Longo; La Penna; VAR Mariani; A. VAR Paganessi)

Gol: 57′ Fabian Ruiz

Ammoniti: Skriniar (I), Manolas, Mario Rui, Ospina (N), Conte (I, allenatore)

Recupero: 2′ PT, 4′ ST