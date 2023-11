McKennie: «Juventus pronta, occasione per riportare scudetto a Torino»

Weston McKennie ha concesso una lunga intervista a Sky Sport (qui la prima parte): fra i temi trattati anche l’imminente sfida fra Juventus ed Inter

Questa la carica di McKennie: «Juventus-Inter è davvero una gara importante, C’è da dire che qua in Italia tutte le partite sono molto competitive, e ancora di più la partita contro l’Inter, quest’anno ancora di più vista la classifica, Dato che la Serie A è la competizione più importante che giochiamo sarà una sfida affascinante. Se riusciremo a vincere e prendere i tre punti torneremo in testa alla classifica, ma il punto è che anche tutte le altre partite dopo saranno fondamentali. Se vai in testa dopo devi restare al comando. La Juventus è pronta a questa sfida, per provare a vincere. È presto per dirlo in questo momento della stagione, ma può essere l’occasione per riportare lo scudetto a Torino».