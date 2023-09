Marotta: «Favoriti? No, siamo autorevoli. Dimarco, doveroso…»

Giuseppe Marotta presente al Premio Gentlemen ha parlato anche ai cronisti del posto dello Scudetto e delle posizioni di Lautaro Martinez e Federico Dimarco.

GIOCATORI – Marotta si espone al Premio Gentlemen: «Noi favoriti? No, perché siamo appena all’inizio del campionato e il calendario condiziona. Abbiamo autorevolezza come squadra, un blocco di giocatori esperti con giovani e il lavoro di Inzaghi a distanza di 2 anni sta dando i suoi frutti. Possiamo recitare un ruolo autorevole. Lautaro Martinez? Gli abbiamo affidato la fascia di capitano perché meritata dalla crescita esponenziale degli ultimi anni in cui è stato protagonista vero. Lui è in un’età giovane, potrà dimostrare di migliorare di domenica in domenica sulla scorta di essere un campione. Dimarco? Più che di rinnovo parlerei di prolungamento di contratto, giusto e doveroso nel caso di giocatori che manifestano in modo concreto senso di appartenenza. Il club è giusto che recepisca questa volontà, quanto primo ci metteremo al tavolo per discutere la soluzione»