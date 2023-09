Baresi: «Inter favorita per lo Scudetto. Ci ha fatto sempre soffrire»

Una delle leggende del Milan, Franco Baresi, ha rilasciato un lungo commento per il derby contro l’Inter per Sky Sport.

FAVORITI – Baresi sorprende: «Arriva troppo presto ma va accettato. Il derby è molto sentito, le due squadre stanno bene. L’Inter ci ha fatto sempre soffrire, lo sappiamo, ma il derby è imprevedibile e il Milan sta facendo il meglio in allenamento. Thiaw ha dimostrato di meritare il Milan, credo che sarà tranquillo e farà la sua parte come sempre. Un punto fermo, giovane, forte, con grande mentalità e personalità. Speriamo bene. Questo Milan è cambiato, sappiamo tutti che non è semplice inserirsi e capire il nostro calcio. Abbiamo fiducia, stiamo bene, l’Inter credo che sia favorita ma noi vogliamo diventarlo. Vogliamo continuare a fare un bel calcio. L’Inter è partita forte, come noi, ma loro hanno una rosa molto importante e ci hanno sempre creato problemi. Vediamo perché poi ci sono Napoli, Juventus. Spero che il Milan lotti fino in fondo, ci sono anche fattori che influiscono fino alla fine della stagione. Il Milan gioca in modo offensivo, i difensori devono avere qualità importanti e i nostri le hanno per giocare alti. I nostri centrali sono adatti per il nostro calcio, possono capitare errori. Io ho piena fiducia in loro»