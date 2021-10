Marino: «Inter tra le favorite dello scudetto. A San siro per giocare alla pari»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Udinese

INTER-UDINESE − Le parole del dirigente friulano Marino sull’Inter e sulla gara di San Siro: «Io inserisco l’Inter come tra le favorite del campionato, poi ci sono possibili outsider come il Napoli. Marotta e i suoi collaboratori hanno costruito una grande rosa. Noi siamo qui per fare una partita alla pari e non con la mentalità di avere paura. Poi a fine partita vedremo come sarà il risultato».