Makengo: «Conosco l’Inter, faremo la nostra partita. Io mi ispiro a Kanté»

Makengo, centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Udinese, lunch match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A.

LA NOSTRA PARTITA – Makengo parla così della sfida di oggi al Giuseppe Meazza: «Secondo me siamo nella direzione giusta. Dobbiamo ancora migliorare ed essere concentrati per 95 minuti. Conosco bene l’Inter, è una grande squadra da Champions League. Le loro armi sono la loro squadra. Dobbiamo fare come nelle altre partite. Dobbiamo mettere in difficoltà e fare la nostra partita. Io come Kanté? Mi piace molto, secondo me è uno dei tre migliori centrocampisti al mondo. Mi piace tanto, è un giocatore a cui mi ispiro».