Beccalossi: «Inter, mesi difficili ma mi ha colpito come si è ripartiti bene»

Beccalossi è presente allo stadio per Inter-Udinese. A pochi minuti dal calcio d’inizio l’ex numero 10 nerazzurro ha parlato del match a Inter TV.

DETERMINANTE – Così Evaristo Beccalossi su Inter-Udinese: «Credo che oggi sia importante portare a casa i tre punti. Dopo mesi difficili credo che la squadra e la società si stia muovendo bene. Essere lì è importante: sono stati mesi difficili, ora si riparte e siamo fiduciosi. L’Udinese non è una squadra che si difende, però credo che il potenziale nostro sia fare la partita. A me ha colpito come si è ripartiti dopo una grande cavalcata l’anno scorso, che dopo dieci anni siamo riusciti a tornare a vincere. Adesso abbiamo trovato il giusto equilibrio, con delle problematiche ma sono fiducioso: Simone Inzaghi si è inserito bene e la società sta facendo le cose a modo. Dobbiamo rimanere davanti. Edin Dzeko? Basta mettergli la palla davanti. Io sono stato fortunato, perché ho trovato compagni che capivano le mie caratteristiche».