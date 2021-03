Magnanelli ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Torino-Sassuolo (vedi report). Il capitano neroverde fa eco alle dure dichiarazioni di De Zerbi (vedi articolo), sottolineando quanto sia fondamentale dare di più. Il prossimo impegno sarà quello con l’Inter a San Siro

DARE QUALCOSA IN PIÙ – Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, sprona la squadra dopo la brutta sconfitta con il Torino e soprattutto in vista dell’Inter: «Dobbiamo rimanere lucidi e cercare di non vedere tutto nero. E’ normale che in questo momento guardiamo il lato negativo dopo una sconfitta brutta che non ci voleva. Il Sassuolo non è più una Cenerentola, è una piazza che merita rispetto, che ha i suoi tifosi, che ti mette a disposizione tutto e quindi bisogna fare qualcosa in più».

