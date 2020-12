CONFERENZA – Castro e Taison prima di Inter-Shakhtar Donetsk

Castro e Taison sono stati protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk. L’allenatore e il centrocampista offensivo brasiliano hanno risposto alle domande dei giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it, a partire dalle ore 17.25. Rileggi il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Domanda per Taison: potevi immaginare, dopo il sorteggio, che questa partita sarebbe potuta essere decisiva per il passaggio del gruppo? C’è una parola che può riassumere il rendimento del girone?

Una squadra gioca sempre per qualificarsi, rispettando l’avversario. Può succedere qualsiasi cosa, non è mai scontato chi vincerà una partita. Lo Shakhtar Donetsk ha giocatori di qualità e lo sta dimostrando in Champions League, questo è buono per tutti nel club. I miei compagni hanno seguito sempre, come me, il lavoro del mister che è molto bravo a preparare le partite. Domani sarà deciso dai dettagli, ma io sono molto tranquillo per il lavoro che abbiamo fatto per preparare la gara.

Domanda per Taison: domani, in Inter-Shakhtar Donetsk, pensate di formare una linea difensiva aggiuntiva per reggere l’urto?

Non penso che si dovrà pensare solo a difendere, sia per noi sia per l’Inter. È una partita difficile, fra due squadre che pensano di passare alla prossima fase. L’Inter attaccherà come ha fatto col Real Madrid, è una partita di dettagli e dobbiamo vedere chi riesce a qualificarsi.

Domanda per Taison: potrebbe essere la tua ultima partita per lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Cosa pensi della sfida?

Io sono focalizzato sulla squadra e sul club che mi ha sempre aiutato. Ho altri sei mesi di contratto, voglio passarli come i cinque anni che ho fatto qui. La partita è molto importante, può portarci agli ottavi di finale di Champions League. La maggior parte di voi non ci davano possibilità, invece siamo qui a giocarci la qualificazione in un “gruppo della morte”. Il mister mi aiuta giorno dopo giorno in ogni situazione.

Domanda per Castro: a Kiev ci sono state tante difficoltà in difesa. Come si fermano domani Lukaku e Lautaro Martinez?

Nessuna squadra riesce a non avere problemi giocando contro l’attacco dell’Inter, Lukaku e Lautaro Martinez. La difesa avrà molto lavoro contro di loro, ma non è un problema: è evidente, basta guardare tutte le partite dell’Inter. Sono focalizzato sul nostro lavoro, a livello difensivo e offensivo. Tutte le persone che analizzano il calcio e la Champions League davano lo Shakhtar Donetsk come una squadra che non aveva possibilità di arrivare agli ottavi di finale: abbiamo fatto un lavoro fantastico, siamo all’ultima giornata e ci giochiamo tutto contro grandi squadre. La nostra preoccupazione, riguardo l’attacco dell’Inter, è la stessa che loro avranno con l’attacco nostro. La semifinale di Europa League e Kiev sono partite diverse: sappiamo che l’Inter sarà molto offensiva, con una partita di grande intensità. Siamo preparati a questo, la squadra sa delle difficoltà ma siamo pronti.

Domanda per Castro: lo Shakhtar Donetsk come dovrà affrontare un avversario come l’Inter?

Abbiamo già lavorato su questo. È una finale, come ho detto prima, mancano alcune cose da sistemare ma abbiamo già lavorato.

Domanda per Castro: lo Shakhtar ha trovato difficoltà contro squadre che difendono in blocco. Domani quali problemi ci saranno?

Siamo preparati, sappiamo cosa troveremo davanti: l’Inter è un avversario fortissimo, sappiamo come gioca. Dobbiamo essere molto attenti difensivamente, l’Inter sa arrivare facilmente all’area avversaria. Siamo pronti e fiduciosi, i giocatori sono molto ben preparati per la partita. Come andiamo a giocare? Vedremo.

Domanda per Castro: come valutate la situazione del girone? Con una vittoria sareste sicuri del passaggio del turno, forse anche da primi.

Preferisco pensare alla vittoria domani, gli altri risultati non ci devono interessare. Siamo focalizzati sulla partita contro l’Inter e del resto che succede nella competizione non ci interessa. Siamo in un gruppo molto difficile, è come una finale di Champions League e dobbiamo essere pronti. Troveremo una squadra forte, dobbiamo affrontarla con rigore e generosità.

