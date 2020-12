Tecca: “Eriksen? Ad oggi fallite tutte le occasioni. Gagliardini…”

Christian Eriksen Inter-Pisa

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter ed in particolare di Christian Eriksen, che potrebbe avere una chance nella sfida di domani sera contro lo Shakhtar Donetsk

CHANCE – Queste le parole di Massimo Tecca: «Eriksen? Ha fallito tutte le prove che gli sono state date. È stato inopportuno farlo entrare a 2′ dalla fine in Inter-Bologna, se non ci credi più non lo fai proprio giocare. Le gravi assenze dell’Inter a centrocampo possono condizionare la prova contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri, con un Gagliardini in grande crescita, hanno dimostrato di poter giocare bene senza il trequartista».