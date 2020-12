Eriksen, Inter-Shakhtar Donetsk ultima chiamata? Chance da non fallire

Eriksen Inter

Christian Eriksen potrebbe giocare titolare in Inter-Shakhtar Donetsk. Per il danese potrebbe trattarsi dell’ultima occasione concessa da Antonio Conte. Futuro in nerazzurro da riscrivere?

OCCASIONE – Negli ultimi giorni si è parlato, e parecchio, degli appena due minuti giocati da Christian Eriksen in Inter-Bologna. Il rapporto con Conte, dal suo arrivo a Milano, non è mai sembrato idilliaco. Nonostante ciò, al danese, sono state concesse numerose occasioni. Le prestazioni, però, non hanno mai fatto alzare le sopracciglia: il danese, quando è stato chiamato in causa, ha quasi sempre deluso. Domani sera, però, potrebbe arrivare un’altra occasione, forse l’ultima. Viste le numerose assenze nel centrocampo nerazzurro, Eriksen potrebbe partire titolare in Inter-Shakhtar Donetsk.

ULTIMA CHIAMATA? – Quella di domani potrebbe essere l’ultima occasione per Christian Eriksen. Il danese, in caso di prestazione maiuscola in una partita cruciale per l’Inter, potrebbe guadagnarsi una conferma, che al momento appare improbabile, e potrebbe, di colpo, guadagnare la fiducia di Antonio Conte. Il danese si è sempre comportato da professionista ma non è mai sembrato del tutto coinvolto con l’ambiente nerazzurro. L’augurio è che, domani, il numero 24 nerazzurro sfoderi tutte le sue armi e riscriva la sua storia in nerazzurro.