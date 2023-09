Lautaro Martinez: «Thuram forte. Vincere col Milan per la città»

L’Inter ha vinto in modo dominante contro la Fiorentina per 4-0. Lautaro Martinez ha rilasciato un piccolo commento con la Rai.

MOMENTO – Lautaro Martinez è concentrato: «Sì sono contento, veramente contento dell’inizio per come stiamo lavorando. I risultati vengono col lavoro che facciamo ogni giorno, stiamo inserendo i nuovi e quelli che sono da tanto tempo qui come me stanno aiutando. La maglia è speciale, mi hanno dato la possibilità di venire in Europa, mi hanno trattato tutti come un figlio. Thuram è forte, un ragazzo che lavora tanto e vuole imparare tanto. Fa un lavoro immenso in fase difensiva e offensiva. Il Milan è forte, di qualità, li dobbiamo rispettare e giocheremo come abbiamo fatto sempre. Cercheremo di portarlo a casa, importante per la città».