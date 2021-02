Krunic: «Milan pronto al derby con l’Inter. Bene fisicamente e mentalmente»

MILAN, ITALY – NOVEMBER 29: Rade Krunic of A.C. Milan battles for possession with Cristian Kouame of ACF Fiorentina during the Serie A match between AC Milan and ACF Fiorentina at Stadio Giuseppe Meazza on November 29, 2020 in Milan, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Krunic ha giocato titolare in Stella Rossa-Milan 2-2, con i serbi di Stankovic che hanno ottenuto il pareggio al 93′ (vedi articolo). Intervistato da Sky Sport, nonostante il gol subito in pieno recupero e il KO con lo Spezia non è apparso troppo preoccupato in vista del derby con l’Inter di domenica.

SENZA PAURA? – Dopo il 2-0 subito dallo Spezia il Milan ha subito il pareggio dalla Stella Rossa nel terzo dei quattro minuti di recupero. Nonostante ciò Rade Krunic è ottimista, anche in vista del derby di domenica: «Penso che, dopo la sconfitta di sabato, abbiamo reagito in maniera giusta. Abbiamo fatto la partita con aggressività e determinazione giusta, il risultato è molto importante ma penso che abbiamo reagito abbastanza bene. Adesso abbiamo tre giorni di tempo per preparare bene la partita contro l’Inter: penso che stiamo bene fisicamente e mentalmente, quindi saremo pronti».