Pedullà: «Inter, occasione unica! Settimana secondo i criteri di Conte»

Alfredo Pedullà

Pedullà lancia l’Inter in vista del derby contro il Milan di domenica (ore 15). Il giornalista, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha definito la settimana di avvicinamento alla stracittadina quella ideale per Conte, visto che a differenza dei rossoneri i nerazzurri non hanno avuto impegni infrasettimanali.

PREPARATA BENE – L’analisi sul derby di Alfredo Pedullà comincia con una “massima”: «Chi vince? Già cinquant’anni fa si diceva che il derby di solito premia chi non ha il pronostico a favore. Il Milan arriva da Belgrado, l’Inter ha fatto una settimana tipo secondo quelli che sono i criteri di Antonio Conte: è un’occasione unica. È la prima svolta per il campionato, e per il Milan c’è una svolta doppia: nelle prossime due deve restare attaccato e rimanere in piena zona Champions League, quella dopo è la Roma. Sarà una partita determinante».