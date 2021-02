FOTO – Stankovic jr, Milan-Inter è già iniziata: grande esultanza al 2-2!

Filip Stankovic ieri è stato protagonista nel derby Milan-Inter Primavera, terminato 0-3. Oggi ha assistito, davanti alla TV, al pari della Stella Rossa di suo padre Dejan con il 2-2 agguantato al 93′ (vedi articolo). Tramite Instagram il portiere nerazzurro ha mostrato tutta la sua gioia.

DI PADRE IN FIGLIO – La Stella Rossa di Dejan Stankovic questa sera ha bloccato il Milan sul 2-2, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Un pareggio arrivato nel terzo dei quattro minuti di recupero, quando i serbi erano ridotti in dieci uomini. A festeggiare il gol allo scadere c’era anche un pezzo di Inter, in Filip Stankovic: “Andiamooooo bravo papiiiiiii”, il messaggio del portiere della Primavera a suo padre, con la sua esultanza.