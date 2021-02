Milan fermato dalla Stella Rossa: solo 2-2 per Pioli prima dell’Inter

Stefano Pioli Milan

Il Milan pareggia 2-2 con la Stella Rossa: una rete di Pavkov, al 94′, ha sconvolto i piani rossoneri, passati in vantaggio con un rigore di Theo Hernandez ad inizio ripresa

FATICA – Il Milan di Stefano Pioli si è fermato sul 2-2, nel primo atto dei sedicesimi di Europa League, in casa della Stella Rossa di Belgrado. I rossoneri sono passati in vantaggio al 42′ del primo tempo, grazie ad una autorete di Radovan Pankov. Nella ripresa, i serbi hanno trovato il momentaneo pareggio, al 52′, con Guelor Kanga su calcio di rigore. Dieci minuti dopo, Theo Hernandez ha riportato il Milan in vantaggio, sfruttando l’ennesimo penalty della stagione rossonera. Al 94′, però, Milan Pankov ha spezzato i sogni rossoneri e bucato Donnarumma per il 2-2 finale. Da segnalare l’infortunio di Ismaël Bennacer al 39′ del primo tempo, che ha costretto il tecnico al cambio con Sandro Tonali. I rossoneri di Stefano Pioli perdono un pezzo importante, peraltro appena rientrato da un infortunio, a pochi giorni dal derby con l’Inter.