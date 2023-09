Inzaghi: «Svincolati? Non ho parlato, vediamo. Dimarco dimostra»

Conferenza stampa per Inzaghi dopo Empoli-Inter 0-1, la quinta vittoria in altrettante giornate di Serie A. L’allenatore della capolista ha risposto alle domande dei giornalisti presenti al Castellani.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Empoli-Inter.

Possiamo pensare Klaassen o Mkhitaryan al posto di Arnautovic o si pensa a qualche svincolato?

No, non abbiamo idee e non ne abbiamo parlato. Vediamo prima come andrà l’esame di Arnautovic, che chiaramente è l’unica nota non lieta della giornata. Ci verrà a mancare per un po’ di tempo, è un giocatore molto importante per noi.

Passo già decisivo in chiave scudetto?

Queste partite sono importantissime per il nostro cammino. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per l’approccio, dovevamo fare il secondo gol perché poi capita un infortunio dopo l’80’ coi cambi esauriti. Abbiamo fatto otto-dieci minuti in dieci, lì sullo 0-2 avremmo rischiato meno.

L’inserimento di Pavard?

Mi sta piacendo molto. Si è inserito subito bene, ha fatto un’ottima gara.

Inzaghi, qual è l’aspetto che convince di più di questo inizio di stagione?

Come stanno partecipando i ragazzi a tutti quello che proponiamo dal 13 luglio. Ogni giorno cercano sempre di migliorare e dare tutto per l’Inter: anche oggi arrivare allo stadio sembrava di essere arrivati a San Siro, c’erano migliaia di tifosi che ci hanno accompagnato dall’uscita dell’autostrada al Castellani. È senz’altro una bella atmosfera, queste vittorie sono anche per loro. Chiaramente ci aiutato tantissimo.

Come si può arrivare in fondo alla stagione con più energie?

Dev’essere non un problema ma una grandissima soluzione poter cambiare diversi uomini. L’anno scorso abbiamo avuto il primo periodo con dei giocatori importantissimi che ci sono mancati. Oggi l’infortunio ci penalizza, Arnautovic ci viene a mancare per lungo tempo ed era importantissimo.

Chiudere le partite prima è l’ultimo step per completarsi? Un giudizio di Inzaghi su Dimarco?

Per quanto riguarda Federico in questi due anni e mezzo con me ha dimostrato tantissimo. È un giocatore che ha meritato l’Inter, che ha meritato di essere nella Top 11 della Champions League. Non gli è stato regalato nulla, si è meritato tutto sul campo. Per quanto riguarda essere cinici è chiaro.