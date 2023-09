Frattesi: «Potevo fare meglio! Leao? Cose che succedono in campo»

Frattesi ha esordito dal 1′ con la maglia dell’Inter nella vittoria odierna contro l’Empoli per 0-1. Le parole del centrocampista nel post-partita di Sky Sport

Queste le parole di Frattesi: «Potevo fare meglio, soprattutto sui tiri in porta. L’ho preso qualche piccione (ride, ndr). L’importante però è che si vince. Mezzala destra o sinistra? A sinistra ci ho giocato poco, non so dirti cosa cambi a parte il piede invertito. Ho il flessore destro che non mi lascia in pace, ma va bene così. Devo essere io intelligente ad andare a sinistra, ma non è un problema. All’Inter? Mi sono trovato benissimo, quando parlavo con la famiglia ad inizio avventura raccontavo che non mi sarei aspettato di trovare un gruppo del genere, che ha l’umilità anche se si gioca scudetti e Champions League. Mi ha aiutato il fatto di conoscere alcuni ragazzi in nazionale. E uno stimolo, essere il quarto centrocampista non è un problema. E una sfida che ho con me stesso per migliorare sempre di più. Errore Bastoni in Champions League? Nessuna presa in giro. Ci siamo concentrati sul preparare la partita. Ultimi mesi straordinari? Era da un po’ che non dormivo così poco (ride, ndr). Dall’arrivo qui, al gol nel derby cge ad oggi è la gioia più grande, mi sono tolto delle soddisfazioni. Scamacca? Oltre ad essere un mio amico, è l’attaccante italiano più forte, Leao? Penso siano cose che succedono in campo, per l’agonismo e rimangono lì. Mi sta simpatico, non c’è alcun problema. A parti inverse me la sarei presa, ci sta lo sfottò ma rimangono in campo»