Inzaghi: «Serviva Inter perfetta! Grandi parate di Onana non ne ricordo»

Inzaghi è intervenuto dopo il fischio finale di Inter-Bayern Monaco, sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League (Girone C) vinta dai tedeschi 0-2 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

PERFEZIONE – Simone Inzaghi parla così al termine di Inter-Bayern Monaco: «Chiaramente abbiamo fatto i primi 20′ un po’ troppo contratti, poi abbiamo trovato una squadra straordinaria, intensa, una delle più forti d’Europa. Poi dopo il primo gol, dove dovevamo fare meglio a livello di squadra, siamo andati meglio, abbiamo creato tante situazioni. Poi abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio, nel secondo tempo abbiamo portato pressione con le occasioni di Dzeko e Correa. Contro una squadra così serve la partita perfetta che non c’è stata però affrontavamo un avversario di grandissimo livello. Sul gol dovevamo coprire la palla, poi chiaramente fa un grandissimo gol perché riesce a stoppare, mettere giù la palla e scartare il portiere. Dovevamo fare meglio. Troppi errori difensivi? Assolutamente sì, abbiamo fatto degli errori anche nel derby, che ci è costato per gol evitabili. Stasera grandissime parate di Onana non ne ricordo ma dovevamo essere bravi nella lettura e a scappare prima perché hanno giocatori che in ogni momento possono crearti qualsiasi situazione. Dovevamo cercare di non prendere il secondo gol».