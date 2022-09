D’Ambrosio: «Il Bayern ha concretizzato, l’Inter no! Di certo non molliamo»

D’Ambrosio prova a commentare la sconfitta per 0-2 contro il Bayern Monaco, cercando di esaltare i lati positivi. Il giocatore, stasera capitano nell’esordio in Champions League, ne ha parlato a Inter TV.

AMAREZZA PER IL KO – Danilo D’Ambrosio commenta Inter-Bayern Monaco 0-2: «È mancato il passaggio negli ultimi venti-venticinque metri, a differenza loro che hanno concretizzato le azioni in cui andavano in avanti noi siamo stati poco lucidi e poco bravi negli ultimi venticinque metri. Occasione di riscatto in Repubblica Ceca? Sì, assolutamente. Sapevamo che era una partita difficile e un girone difficile, di certo non molliamo alla prima partita. Il Torino? Sarà una gara difficile, sicuramente una battaglia perché le squadre di Ivan Juric giocano così. Fanno uomo contro uomo a tutto campo, dobbiamo subito recuperare le energie psico-fisiche».