Inzaghi: «Rallentato, dobbiamo fare di più! Contento per Sanchez»

Conferenza stampa per Inzaghi al termine di Torino-Inter. Ecco come il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti presenti all’Olimpico, dopo l’1-1 nel posticipo di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Torino-Inter.

Come giudica la partita?

Difficile, perché abbiamo trovato un avversario di valore. Il primo tempo dovevamo farlo chiaramente meglio, nel secondo tempo avremmo meritato il pareggio prima e a quel punto avremmo anche potuto vincerla.

Quando si sbagliano troppi gol si può dire sia colpa dei giocatori?

Diciamo che stasera le due occasioni del primo tempo le ho riviste adesso velocemente e Berisha ha fatto due parate incredibili. La prima su Lautaro Martinez, la seconda su Calhanoglu sono state incredibili. Si è superato anche su Dimarco, nelle altre dovevamo fare meglio. Ci prendiamo il pareggio arrivato in extremis, in campionato abbiamo rallentato: sappiamo di aver giocato tanto ma dobbiamo fare di più perché le nostre competitor stanno andando forte.

In questo periodo particolare, dove c’è bisogno di gol, quanto pensa Inzaghi di poter contare su Sanchez?

Lui deve continuare. Sanchez sta facendo molto bene, in questo periodo secondo me fino all’espulsione ad Anfield aveva fatto molto molto bene, infatti nonostante l’ammonizione non l’avevo tolto. Stasera è entrato con voglia di aiutarci e sono contento che abbia segnato.

L’approccio alla partita non ottimale. C’è un problema psicologico o mentale nell’Inter?

Io penso che un po’ di stanchezza fisica e mentale ci può anche essere, perché abbiamo giocato tantissimo. Martedì abbiamo avuto una partita molto impegnativa di Champions League, però io penso che il Torino ha fatto un primo tempo migliore e segnato su calcio d’angolo sporco. Abbiamo avuto due occasioni dove dovevamo essere bravi a raggiungere il pareggio nel primo tempo, ma Berisha è stato bravissimo in entrambe le occasioni.