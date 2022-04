Inzaghi: «Potevamo fare anche un gol in più! Sulla traversa fallo, contenti»

Conferenza per Inzaghi dopo aver sbancato l’Allianz Stadium. L’allenatore nerazzurro ha parlato coi giornalisti in sala stampa, a seguito del trionfo in Juventus-Inter 0-1, quasi senza voce.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Juventus-Inter.

Che vittoria è stata questa?

Io penso che la squadra abbia fatto una partita molto intelligente. Siamo stati bene in campo, c’era la traversa con fallo sul nostro portiere. Nel secondo tempo c’è stata l’incursione di Zakaria, non dimentichiamo che giocavamo con la Juventus che è una squadra fortissima. Nel secondo tempo abbiamo avuto il tiro di Correa e quello di Perisic dove potevamo fare un gol in più. Mancano otto partite il cammino è ancora lungo.

Può essere la scintilla?

È importante, una serata importante. L’avevo detto ieri alla vigilia che sarebbe stata molto importante, probabilmente era la partita alla vigilia che ci serviva. Sapevamo che tipo di avversario avremmo trovato, però siamo stati molto bravi in campo. La Juventus non perdeva da quattro mesi, l’ultima volta in Italia era con noi la Supercoppa Italiana. Siamo contenti perché sappiamo anche i nostri tifosi della Curva Nord quanto ci tenessero a questa partita.