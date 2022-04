Handanovic: «Non importante giocare bene! Grande entusiasmo»

Handanovic ha parlato a Inter TV nell’immediato post partita del derby d’Italia con la Juventus. Ecco come il portiere, capitano all’Allianz Stadium, si è espresso sul posticipo di Serie A.

IMBATTUTO! – Samir Handanovic parla dopo Juventus-Inter a Inter TV: «Le sensazioni sono bellissime, è la vittoria che ci voleva in questo momento. Una partita giusta, decisiva per il campionato. C’è grande entusiasmo fra di noi e non vediamo l’ora di giocare la prossima. I numeri? Quando smetterò di giocare penserò a questo, sono bei traguardi e bei pensieri. Una vittoria di carattere oggi, quello che ci voleva. Non è importante giocare bene, oggi serviva vincere: giocavamo contro la Juventus allo Stadium, non è una partita normale. Lo sapevamo, ci godiamo questa vittoria».