Inzaghi: «Polemiche? Penso solo al campo! Gruppo che mi segue»

Dopo la settimana di critiche e polemiche arriva una grandissima risposta da parte dell’Inter. Al termine della sfida contro il Monza Simone Inzaghi parla del momento nerazzurro.

APPROCCIO – L’Inter conquista magistralmente altri 3 punti importantissimi per continuare la corsa scudetto. Ecco le considerazioni di Simone Inzaghi, intervenuto su Sky Sport : «Abbiam fatto un ottima gara, preparata in cinque giorni nel migliore dei modi. Abbiamo avuto un ottimo approccio contro una squadra preparata, che gioca bene e che l’anno scorso ci aveva tolto punti importanti. Il doppio impegno? Andiamo in Arabia da detentori del titolo e cercheremo di giocare queste due partite. Una novità per tutti ma nessun problema. Domani lavoreranno, lunedì riposo e poi partiremo con tantissima voglia. C’è un trofeo in palio e cercheremo di fare il nostro meglio».

CRITICHE – Inzaghi racconta le sensazioni dell’ambiente Inter dopo la settimana ricca di polemiche arbitrali: «Pressione? Ho guardato il campo, fuori ho una società e dirigenti che pensano loro a parlare. Noi insieme alla squadra e allo staff abbiamo pensato al campo. Dobbiamo continuare a farlo, abbiamo ancora tanta strada davanti. Bravura nell’isolarmi? Senz’altro ma siamo abituati. Son tante stagioni e partite. Non penso solo a Simone Inzaghi ma a tutti gli allenatori. Importante avere una squadra che ti segue sempre. Abbiamo fatto grandi cose in questi anni e vogliamo continuare a farle».

Inzaghi, l’analisi di Monza-Inter

CRESCITA – Inzaghi continua: «Questa la mia Inter più forte? Non posso dirlo perché mancano ancora più di 20 partite. L’anno scorso ha fatto grandissime cose e ha reso felici tifosi e società. Quest’anno siamo a metà del tragitto. Abbiamo ottenuto una qualificazione in un girone tosto e in campionato stiamo tenendo un grandissimo ritmo ma siamo lì insieme a un’altra squadra e ad altre che aspettano che allentiamo il ritmo. Carboni? L’anno scorso è stato con noi, ha fatto un anno importante per la sua crescita. Si è allenato sempre con grandissimi giocatori e ho avuto sempre la sua grande disponibilità. Quest’anno è cresciuto ulteriormente, insieme alla società vedremo a fine stagione. Cosa c’è da migliorare ancora? Siamo bravi in tutto ma c’è sempre da migliorare. Stasera abbiam fatto un ottima partita, nonostante il pareggio a Genoa non avevamo fatto così male. Col Verona abbiamo fatto meno bene. In queste due settimane siamo riusciti ad analizzare e lavorare. Così faremo domani mattina. Stasera abbiamo approcciato molto bene contro una squadra che è difficile da approcciare».

ATTACCO – L’intervento di Inzaghi nel post Monza-Inter termina con un focus sull’attacco: «Richiesta mercato? Si è parlato tanto, anche degli attaccanti. Sono contentissimo di loro perché si stanno allenando nel migliore dei modi ed entrambi nel girone d’andata hanno trovato dei titolari forti. Arnautovic ha fatto prove importanti, Sanchez ha giocato meno ma ha trovato un gol. Devono continuare così, allenarsi come stanno facendo e anche loro troveranno spazio e si ritaglieranno soddisfazioni importanti».