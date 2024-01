Monza-Inter 1-5, il tabellino della partita della 20ª giornata di Serie A

Monza-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-5: questo il tabellino della partita valida per la ventesima giornata di Serie A 2023-2024.

TESTO – Trionfo per l’Inter! Pokerissimo all’U-Power Stadium per andare al meglio alla Supercoppa Italiana. Monza abbattuto da Roberto Gagliardini, che dopo dieci minuti tocca di mano in area e concede un rigore trasformato da Hakan Calhanoglu. Ma subito dopo raddoppia Lautaro Martinez, per mettere in discesa la partita. Nella ripresa segna ancora il turco, appena ammonito in diffida (salterà la Fiorentina e non la Supercoppa), poi accorcia Matteo Pessina su rigore. Il terzo penalty lo trasforma Lautaro Martinez per la doppietta, poi chiude una perla di Marcus Thuram. Questo il tabellino di Monza-Inter.

MONZA-INTER 1-5 – IL TABELLINO

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (71’ Pablo Marì), Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira (58’ Birindelli), Bondo (46’ Colombo), Pessina (80’ Akpa Akpro), Ciurria (46’ Kyriakopoulos); V. Carboni, Colpani; Dany Mota.

In panchina: Lamanna, Gori, Donati, Izzo, Bettella, Maric, Maldini, Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (80’ Bisseck), de Vrij, A. Bastoni (72’ Acerbi); Darmian, Barella (62’ Frattesi), Calhanoglu (62’ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (72’ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, Arnautovic, Klaassen, Buchanan, Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Antonio Rapuano della sezione di Rimini (Peretti – Dei Giudici; Volpi; VAR Aureliano; A. VAR Mazzoleni).

Gol: 12’ rig., 60’ Calhanoglu, 14’, 84’ rig. Lautaro Martinez, 69’ rig. Pessina (M), 88’ Thuram.

Espulso: Palladino (M, allenatore) al 59’ per proteste.

Ammoniti: Colpani, Birindelli (M), Calhanoglu, Pavard (I).

Recupero: 5’ PT, 3’ ST.