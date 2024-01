Mkhitaryan: «Studiato gli errori con il Verona, oggi grande gara!»

Mkhitaryan dopo Monza-Inter terminata sul punteggio di 1-5 su Inter TV ha parlato dell’importanza di questa vittoria, ritornando sugli errori commessi contro il Verona.

CORRETTI GLI ERRORI – Henrikh Mkhitaryan ha parlato così dopo Monza-Inter: «Abbiamo studiato bene gli errori commessi contro il Verona e non li abbiamo commessi stasera che abbiamo fatto una grandissima gara, abbiamo lottato su ogni pallone. Continuiamo lo stesso percorso dell’anno scorso, con più consapevolezza. Facciamo tutto per andare avanti e raggiungere i nostri obiettivi. Faremo il massimo per vincere ogni partita. La differenza a centrocampo? I miei compagni mi danno la forza, mi spingono per fare sempre meglio. Loro mi aiutano per giocare meglio e divertirmi. Questo il miglior Mkhitaryan? Grazie, se lo dite voi lo accetto (ride, ndr). Voglio fare sempre il massimo, cerco sempre di migliorarmi. Posso segnare di più, ma va bene anche far assist».