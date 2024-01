Inzaghi: «Critiche? Lavoriamo e ascoltiamo poco! Campo perfetto»

Inzaghi è stato intercettato al termine di Monza-Inter, ovvero la partita andata in scena alle 20.45 all’U-Power Stadium, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A vinta dai nerazzurri 1-5. Di seguito la sua analisi post-match, affidata a DAZN

TECNICAMENTE PERFETTI – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Monza-Inter: «Thuram è stato bravissimo, l’ho fatto anche io un assist di tacco in un Udinese-Lazio con gol di Liverani. Si è parlato tanto ma i ragazzi hanno lavorato bene, abbiamo avuto 5 giorni per preparare la partita e stamattina ero abbastanza tranquillo. Ero fiducioso perché la squadra era concentrata, siamo stati bravi e abbiamo avuto un grandissimo approccio che è stato determinante per la gara. Le rotazioni in attacco? Io di Arnautovic e Sanchez sono molto contento, per come lavorano e stanno in gruppo. Sanchez è arrivato dopo, Arnautovic ha avuto un infortunio importante e hanno giocato meno di quanto mi aspettassi ma in quel poco che hanno giocato sono stati importanti. Sanchez ha segnato contro il Salisburgo e Arnautovic a Genova e con il Lecce quando mancava Lautaro Martinez ha fatto due grandi gare. So quanto è importante per loro il gol, oggi avevo qualcuno affaticato e non ho voluto rischiare nulla. Anche loro per come si sono allenati avrebbero dovuto trovare spazio ma i cinque cambi erano finiti. Per le critiche e per la risposta secondo me non è un problema perché lavoriamo tanto e ascoltiamo poco, sia io che i ragazzi. Domenica non avevamo fatto bene, a Monza abbiamo trovato un campo splendido mentre nelle ultime tre erano imperfetti. Stasera abbiamo trovato un campo perfetto e abbiamo giocato bene tecnicamente, siamo una squadra che deve giocare in maniera pulita. Corsa scudetto in pausa con la Supercoppa? Complicato perché siamo i detentori del titolo da due anni, ora c’è questa nuova edizione che non sappiamo come andrà. Pensavamo di giocare una partita secca come è sempre stato, è stato deciso così però andiamo con fiducia in Arabia sapendo che troveremo tre squadre in un ottimo momento che cercheranno di vincere il trofeo. Ci proveremo anche noi con tutte le nostre forze. Nel sondaggio tredici allenatori hanno votato scudetto Inter? Io ascolto, non mi sono espresso e non l’ho fatto nemmeno a inizio stagione. Ho detto che dobbiamo essere ambiziosi, cercare di fare più partite possibili. Quest’anno abbiamo rinnovato tanto ma la squadra sta avendo una grandissima continuità. Gli avversari sono preparati e ci stanno dando tanto filo da torcere. Sarà ancora lunghissima».