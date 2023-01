Inzaghi: «Nervosismo Inter? Anche per cose strane. Spiego su Dumfries»

Non una conferenza facile per Inzaghi, dopo l’imbarazzante 0-1 di Inter-Empoli. L’allenatore ha commentato in sala stampa la terribile sconfitta che chiude il girone d’andata di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Empoli.

Cosa sta succedendo a Dumfries?

Dumfries non era al meglio, abbiamo dovuto metterlo alla pari. Oggi ho dovuto mettere Bellanova, che alla prima palla sbagliata ha avuto difficoltà. Dumfries da sabato sarà pienamente a disposizione.

Perché togliere Barella? Si poteva fare di più a livello tattico?

Per quanto riguarda lo schieramento ho fatto una scelta in quel momento opportuna e ritengo sia stata quella giusta nel momento giusto. In inferiorità numerica abbiamo sofferto meno rispetto ai primi trenta minuti, poi con Dzeko e Lukaku in panchina avrei potuto cambiare. Dispiace per quel gol, per la voglia di vincere abbiamo preso un gol in ripartenza in inferiorità numerica. Tatticamente partita giocata nella maniera giusta, poi l’espulsione per un doppio giallo che in sette anni nel primo tempo non mi era mai capitato. So che spesso tolgo gli ammoniti, per quanto è difficile giocare in inferiorità numerica in Serie A.

Troppo nervosismo: perché?

Bisogna essere più forti in quei momenti, non innervosirci. È normale che nelle ultime partite ci siamo innervositi troppo, non solo per colpa nostra perché sono successe cose strane. Però al di là di questo dobbiamo andare avanti, è una sconfitta che ci rallenta ma chiudiamo il girone d’andata a trentasette punti: a parte il Napoli, che sta facendo campionato a sé, siamo tutte lì.

Inzaghi, sei sconfitte sono troppe: c’è un motivo? Alcuni giocatori sui cambi non danno le stesse garanzie dei titolari.

Io penso che sei sconfitte sono tante, però se guardo anche le altre che sono qui con noi hanno avuto bene o male lo stesso cammino dell’Inter, magari con qualche sconfitta in meno. Sicuramente sono troppe, ci rallenta il nostro percorso ma dobbiamo ripartire da sabato. Avremo tante partite, dobbiamo lasciare questa alle spalle e analizzare ciò che non è andato stasera.